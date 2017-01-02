إصابة 3 أسرى ومدير سجن “نفحة” في المواجهات المستمرة

رام الله/PNN-قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع، إن ثلاثة أسرى بالإضافة إلى مدير سجن نفحة الصحراوي أصيبوا بجروح، خلال المواجهات المستمرة بين الأسرى وإدارة السجن منذ عدة ساعات.

وكانت الهيئة نددت في وقت سابق بالاعتداء الذي وقع على الأسرى ظهر اليوم الاثنين، في السجن، بعد اقتحامه من قبل الإدارة ووحدات القمع التي باشرت بالاعتداء عليهم بشكل انتقامي وهمجي.

وأوضحت في بيان صحفي، أنه رافق عملية الاقتحام اعتداء على الأسرى بالضرب، ورشهم بالغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى الى وقوع العديد من الإصابات في صفوفهم، وإلحاق أضرار كبيرة في ممتلكاتهم.

وكشفت الهيئة أن الإدارة لجأت خلال الاعتداء الذي تصدى له الأسرى الى عزل 10 أسرى بينهم ممثل قسم 4 الأسير محمد الدحنون.