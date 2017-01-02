الشرطة والاوقاف يبحثان سبل التعاون المشترك في اريحا

اريحا/PNN – بحثت الشرطة و مديريه الاوقاف و الشؤون الدينية اليوم سبل تعزيز التعاون المشترك في نشر ثقافه القانون والوعي الديني و التسامح .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة أن مدير شرطة المحافظة العقيد فواز طالب استقبل في مكتبه اليوم مدير الاوقاف في المحافظة الاستاذ مؤيد الحلو وقد تم خلال اللقاء مناقشة بعض المشاكل الاجتماعية التي تواجه المواطنين و سبل حلها من خلال خطباء و أئمة المساجد في المحافظة وخاصة فيما يتعلق بالوقاية من المخدرات و الحد منها وغيرها من المواضيع التي تهم المجتمع .

ورحب العقيد طالب بالحضورمؤكدا أن لمديرية الأوقاف وخصوصا أئمة و خطباء المساجد دور أساسي في إيصال الرسالة الصحيحة إلى كافة المواطنين وخصوصا أولياء الأمور من خلال منابر المساجد كما طالب بتخصيص خطب الجمعة في نشر ثقافة القانون وتوضيح دور الشرطة الفاعل في حماية ممتلكات المواطنين وان المواطن شريك اساسي في تطبيق القانون ومنع وقوع الجريمه .

من جانبه ثمن مدير الاوقاف الحلو دور شرطة المحافظة في فرض الأمن و توفير الأمان للمواطن مؤكدا على التعاون المشترك ما بين الشرطة ومديرية الأوقاف و الشؤون الدينية في خدمة المجتمع والناس

وحضر اللقاء الرائد اياد دراغمه مدير العلاقات العامه والاعلام في الشرطة ونائبه النقيب ابراهيم قواريق وعدد من ضباط الشرطة