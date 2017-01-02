الاحتلال يخطر بوقف البناء في غرفة زراعية في بلدة الخضر

بيت لحم /PNN- أخطرت قوات الاحتلال اليوم الاثنين، مزارعا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بوقف البناء في غرفة زراعية.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة الخضر بأن قوات من جيش الاحتلال برفقة موظفين من “الادارة المدنية”، اقتحمت منطقة “وادي الشامي” الزراعية، وأخطرت المزارع عيسى محمد درويش صلاح، بوقف البناء في غرفة زراعية مسقوفة بالصفيح بحجة عدم الترخيص.

وأشار صلاح إلى أن قوات الاحتلال صعّدت من إجراءاتها التعسفية بحق المزارعين، آخرها كان يوم أمس بإخطار مزارع بوقف البناء في بئر لتجميع مياه الأمطار، مؤكدا ان هذا يندرج ضمن أطماع استيطانية.