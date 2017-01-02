تعادلان في افتتاح الأسبوع التاسع من الدرجة الثانية

غزة/PNN-تعادل فريق جماعي رفح مع ضيفه العودة بهدفين لمثلهما مساء الاثنين، في ملعب رفح البلدي جنوب قطاع غزة، في افتتاح منافسات الأسبوع التاسع والأخير من مرحلة ذهاب دوري الدرجة الثانية لفرع “الوسطى والجنوب” في القطاع.

وسجل ثنائية الجماعي محمد عبد الحميد موسى في الدقيقتين 24، 60 على التوالي، وأحرز للعودة عدنان الفرا بالدقيقتين 14، و55 على الترتيب.

وبهذه النتيجة، رفع الجماعي رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، وبفارق الأهداف خلف شباب معن، ووصل رصيد العودة إلى 15 نقطة بالمركز الثاني، وبفارق الأهداف أمام الأقصى، وتوج خدمات دير البلح بطلاً للشتاء في المسابقة بعدما اختتم مبارياتها محتلاً المركز الأول برصيد 16 نقطة.

وفي لقاء أخر، فاز الأقصى على ضيفه العطاء بهدف نظيف، على ملعب النصيرات البلدي وسط القطاع، سجله مهند مصلح في الدقيقة 92 من ركلة جزاء.

وبذلك، يصبح رصيد الفائز 15 نقطة في المركز الثالث، ويبقى رصيد الخاسر 12 نقطة بالمركز الرابع.

مباريات الثلاثاء

وتختتم مباريات الأسبوع الثلاثاء، بلقاء أهلي النصيرات مع المصدر على ملعب النصيرات البلدي وسط القطاع، وشباب معن مع اتحاد دير البلح على ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع.