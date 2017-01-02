اكتشاف حقنة تعيد الحياة إلى القلب

سلطت الصحيفة الأمريكية “Medical Xpress”، الضوء على حقنة تجريبية جديدة يطلق عليها اسم “Cimaglermin”، قد تساعد فى استعادة وظيفة القلب بعد فشله.

ويعرف أن فشل القلب هو فقدان وظيفة القلب، وهو من بين الأسباب الرئيسية للوفاة فى جميع أنحاء العالم، وجزء كبير من مرضى فشل القلب يعانون من اختلال فى البطين الأيسر الانقباضى، ولا يستجيبون بشكل كاف للعلاج الطبى الحالى.

وأوضح الباحثون من جامعة “فاندربيلت” الأمريكية، أن حقن “cimaglermin”، تعمل بمثابة عامل النمو للقلب، وتساعد على تقلص العناصر الهيكلية للقلب لإصلاح نفسه بعد الإصابة.

ولتأكيد نتائج البحث، قام الباحثون بتحليل بيانات 40 من مرضى فشل القلب الذين تعاطوا جرعة مرتفعة من دواء “cimaglermin” لمدة ثلاثة أشهر، وتمت مقارنتهم بالمرضى الذين تلقوا علاجاً وهمياً.

ووجدوا أن المرضى الذين تلقوا جرعة عالية من “cimaglermin” كانت لديهم زيادة مطردة فى قدرة البطين الأيسر على ضخ الدم، خلال 90 يوم بعد تعاطى الجرعات، بالمقارنة بالأشخاص الذين تناولوا العلاج الوهمى.

وقال الدكتور “دانيال ينيهان”، دكتوراه فى الطب، من قسم طب القلب فى جامعة فاندربيلت الأمريكية، إن هناك حاجة لدراسات إضافية لتحديد مخاطر وفوائد الموافقة على حقن “cimaglermin”.

ومن الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً لحقن “cimaglermin”، الصداع والغثيان، والتى ترتبط بشكل مؤقت مع التعرض للدواء.

المصدر: وكالات