الدكتور مصطفى البرغوثي: يجب على دول العالم فرض عقوبات على اسرائيل

رام الله/PNN-/قال النائب الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن من واجب دول العالم فرض عقوبات على اسرائيل ومقاطعتها ردا على استخففها بالقانون الدولي و قرار

مجلس الأمن و استمرارها في سياستها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، والتي كان آخرها قرار اقامة بؤرة استيطانية جديدة على اراضي قرية دير الحطب جنوب شرق نابلس، اضافة الى تصريحات نفتالي

بينت التي عبر فيها عن نية حكومة الاحتلال تقديم قانون لضم مستوطنة “معاليه أدوميم”.

واضاف البرغوثي، ان نية حكومة الاحتلال تقديم مشروع قانون لضم مستوطنة “معاليه أدوميم” يمهد لضم الضفة الغربية بكاملها بما يعني أن اسرائيل تضرب بعرض الحائط كل القوانيين الدولية والتي كان آخرها قرار

مجلس الامن الدولي الذي يطالب اسرائيل بوقف الاستيطان ويؤكد على عدم شرعية الاستيطان بالكامل في الضفة والقدس.

وأشار البرغوثي أنه وبالاستناد الى قرار مجلس الأمن الدولي الاخير ضد الاستيطان يجب على دول العالم معاقبة اسرائيل ومقاطعتها، ووضع الآليات الفعالة لاجبار اسرائيل على تطبيق القرار والالتزام بالقرارات الدولية

المتعلقة بالقضية الفلسطينية.