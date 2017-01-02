الشرطة تقبض على احد تجار ومروجي المخدرات في بلدة عناتا‎

ضواحي القدس/PNN_ القت الشرطة اليوم القبض على احد تجار ومروجي المخدرات وبحوزته 56 كيس من مادة القنب الهندي المخدرة 38 جرعة من مادة الهيروين في بلدة عناتا .

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة انه من خلال المتابعة المستمرة لاحد تجار ومروجي المواد المخدرة وردت معلومات لادارة المخدرات حول وجود كمية من المخدرات بداخل مركبتة بهدف بيعيها وترويجها بين المواطنين

وعلى الفور قامت قوة من ادارة مكافحة المخدرات وقوة الشرطة الخاصة بعمل حاجز للشخص على احد مداخل بلدة عناتا وعند مشاهدته قوة الشرطة حول الفرار منها الا انه تم السيطرة عليه من قبل قوة الشرطة والقي القبض عليه وخلال عملية تفيش المركبة ضبط بداخلها 56 كيس من مادة القنب الهندي بوزن 300 غرام و38 جرعة من مادة الهيروين 30.8 غم.

واكد البيان توقيف المشتبه به واحالته والمضبوطات الى النيابة العامة لاجراء المقتضى القانوني بحقه اصولا .