مجموعة شبابية تهنيء البرغوثي وزكي وسلامة لانتخابهم اعضاء في اللجنة المركزية لفتح

رام الله/PNN- قدمت مجموعة من الشباب النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم التهنئة لعدد من اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح لمناسبة انتخابهم في المؤتمر العام السابع لحركة فتح.

ففي مقر الحملة الدولية للافراج عن القائد مروان البرعوثي التقت المجموعة الشبابية التي تضم 15 ناشطا فدوى البرغوثي عضو المجلس الثوري للحركة زوجة القائد الاسير عضو اللجنة المركزية ، وتم التأكيد على اهمية انتخاب القائد البرغوثي لما يمثله من رمزية وطنية ومكانة كبير لدى ابناء الحركة عامة وجيل الشباب بشكل خاص.

والتقت المجموعة عضو اللجنة المركزية عباس زكي في مقر مفوضية العلاقات العربية والصين وقدمت له التهنئة على الثقة الغالية التي حظي بها من اعضاء المؤتمر.

واكد الناشط الشبابي مناضل قواريق خلال اللقاء على اهمية دور الشباب وتفعيله وتمثيله في مختلف الاطر القيادية والمواقع الحركية لتعزيز تتابع الاجيال وتمتين العلاقة بين القيادة القاعدة التنظيمية، وقدم الناشط علي حجاوي مجموعة من الافكار والمبادرات الخاصة بالشباب التي من شأنها تعزيز دور الشباب في الحركة.

كما زارت المجموعة دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لفتح في مقر التعبئة والتنظيم وقدمت لها التهنئة بانتخابها، وتناول عبدالعزيز موسى واقع الشباب التنظيمي مؤكدا على ضرورة اتاحة الفرص امام ابناء الحركة الشباب وتسخير الامكانيات اللازمة لتفعيل دورهم.

كما اشار احمد عثمان الى ضرورة ايلاء اهتمام بأبناء الشبيبة وليس طلبة الجامعات، كما عرضت حنين ابو بكر اهمية مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة اعداء حركة فتح والقضية الوطنية وخصومها، مشيرة الى حجم محاولات من نيل دور ومكانة الحركة يتزايد من جهات متعددة ومختلفة.