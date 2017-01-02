الدفاع المدني يخلي عائلة مكونة من ٦ افراد في حريق منزل بدورا

الخليل/PNN – أخمدت طواقم الدفاع المدني في مركزدورا مساء اليوم الاثنين2/1/2017 النيران التي نشبت في منزل أحد المواطنين في منطقة احنينه جنوب دورا

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و ذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني ان طواقم الدفاع المدني مركز دورا هرعت إلى المكان الحريق وباشرت في اخلاء الاسره التي احتجزتها النيران داخل غرفه النوم وسرعة استجابة الطواقم عملت على تقديم المساعدة الى الاب والام و٤ اطفال ، عملت الطواقم على تقديم الاسعاف الاولى وتسليمهم الى مركبات الهلال الاحمر، وحالت الطواقم على عدم انتشار النيران الى باقي اجزاء المنزل وتم حصرها في صاله الجلوس .

و ناشد الدفاع المدني المواطنين بضرورة الاتصال السريع على هاتف الطوارئ 102التابع للدفاع المدني فور وقوع الحريق بهدف التقليل من زمن الوصول للمكان مما يقلل من حجم الخسائر