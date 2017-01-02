مشروع قرار يلزم نتانياهو بتعيين قائماً بأعمال

القدس/PNN-على ضوء التحقيق مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو في قضايا فساد والحصول على رشوة ، ستطرح الأحد القادم اللجنة الوزراية لسن القوانين في الكنيست “الاسرائيلي” مشروع قرار

لإحراج أحزاب الائتلاف الحكومي، حيث سيتم مطالبة الوزراء باتخاذ قرار ملزم لإجبار رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتعيين قائماً باعمأله خلال فترة التحقيق معه.

و بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فقد اعدت مشروع القرار “ميراف ميخئيلي”، من حزب “المعسكر الصهيوني”.

وحسب اقوالها “إن كان نتانياهو لا يصلح لادارة اسرائيل فمن الممكن ان تقع اسرائيل في مشاكل الحكم”.