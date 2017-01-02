“الأرصاد الإسرائيلية”: ديسمبر الماضي الأكثر مطراً منذ 24عاماً

القدس/PNN-أفادت دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية، بأن هطول الأمطار الشهر الماضي عوَض كثيراً من الجفاف الذي سجله نوفمبر في كل المناطق، حيث هطلت الأمطار معظم شهر ديسمبر، بدءاً من أوله وحتى الـ 31 من يومه الأخير، عدا عن عدة أيام في ذات الشهر.

وسجل شهر ديسمبر الماضي الذي انتهى قبل يومين فقط أكثر نظرائه غزارةً في الأمطار طوال 24 عاماً، وفقاً لدائرة الأرصاد الجوية.

وكانت مدينة حيفا شمال الكيان الإسرائيلي الأوفر حظاً في نسبة كميات الأمطار بواقع 322 مليمتراً، ثم “تل أبيب” ثم القدس المحتلة، فيما لم تسجل “إيلات” جنوب الكيان إلا مليمترين فقط.

ولم يُسجل ديسمبر 2016 الأكثر غزارة في الأمطار طوال تلك السنوات فحسب؛ بل الأكثر برودة منذ 22 عامًا أيضاً، حيث سجلت درجات الحرارة معدلاً أقل بثلاث درجات عن معدلها الطبيعي أحياناً.

كما شهدت بحيرة طبريا زيادة في منسوب مياهها خلال الشهر الماضي.