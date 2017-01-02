شهود عيان لPNN: الاحتلال يغلق الطريق المؤدي لقرى غرب بيت لحم قرب دوار حوسان

بيت لحم/PNN/ اغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الاثنين الطريق المؤدي لقرى بيت لحم الغربية ومنعت المواطنين من الدخول او الخروج اليهاوافاد شهود عيان في اتصال هاتفي مع شبكة فلسطين

الاخبارية PNN ان قوات الاحتلال الاسرائيلي نصبت حاجزا عسكريا على دوار حوسان والطريق الفرعي المؤدي اتجاه ملعب الخضر ومنعت المواطنين من الدخول او الخروج الى قرى حوسان ونحالين وبتير واوضح

الشهود ان قوات الاحتلال اوقفت المركبات وقامت بالتدقيق ببطاقات الهوية للمواطنين ومنعتهم من الدخول او الخروج الى القرى المذكورة واشار شهود العيان الى ان صفا كبيرا من السيارات بكلا الاتجاهين يقف في محاولة للمرور الا ان جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز منعوهم من ذلك.

وناشد الاهالي من هذه القرى العمل على فتح الطريق مطالبين الارتباط والجهات الفلسطينية المعنية العمل على مساعدتهم.