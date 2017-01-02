بالصور:ضبط طن بطاطا فاسدة في الخليل

الخليل/PNN-ضبطت الضابطة الجمركية اليوم الاثنين ، طن من البطاطا الخاصة بالمطاعم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل

وأشار بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام انه تم ضبط الكمية بناء على معلومات لدى مديرية الضابطة ، حيث تم ضبطها داخل معمل خاص بمستلزمات المطاعم والتي يتم تجهيزها وبيعها للمطاعم ، حيث تم ضبط جزء من الكمية كانت معدة للبيع والجزء الأخر داخل ماكينات الفرم ، وبحضور مديرية الزراعة في المحافظة تبين بعد الفصح بأنها غير صالحة للاستهلاك، وأقرت إتلافها .

وتهيب الضابطة الجمركية بالإخوة المواطنين والمستهلكين بضرورة عدم التعامل والتعاطي مع مثل هذه البضائع ومروجيها لما تشكله من خطر على صحتهم وصحة ابنائهم وضرر بالاقتصاد الوطني .