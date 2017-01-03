بالاسماء: الاحتلال يعتقل 37 شابًا وفتى بالضفة الغربية، ويدعي ضبطه لاسلحة في نابلس

محافظات/PNN- قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة طالت (37) مواطناً​.​

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، أن عشرة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة مناطق في محافظة نابلس وهم: نمر خالد الهندي، صهيب حمد، أسيد ريحان، محمد شرايعة، أحمد الساحلي، عدي عويص، إسماعيل مرشود، محمد مسيمي، إياد حشاش، صفوت العاصي.

ومن بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم اُعتقل سبعة فتية إضافة إلى مواطنين من بلدة مراح رباح، ومخيم عايدة وهم: أسامة عبد ربه ثوابته (14 عاماً)، بلال شاهر ديرية (15 عاماً)، خالد محمد طقاطقة (15 عاماً)، نور نصر أحمد ثوابته (16 عاماً)، محمد وليد نجيب ثوابته (16 عاماً)، أحمد جهاد ثوابته (16 عاماً)، أحمد محمود طقاطقة (16 عاماً)، علاوة على محمد أحمد جادو (17 عاماً) من مخيم عايدة، وإبراهيم يوسف الشيخ (27 عاماً) من بلدة مراح رباح.

كما جرى اعتقال لـستة مواطنين على الأقل من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة وهم: عوني عبد الغني فارس، خليل حسن حامد، جهاد خالد حامد، محمد عبد الناصر حامد، أيمن مرعي حامد، عبد الحليم عبد الله الفراخنة.

وفي محافظة الخليل اُعتقل سبعة مواطنين وهم: عادل بركات غيث، علي صابر الجعبري، مراد النواجعة، رزق طميزي، وغسان عبد العظيم القيسي، إضافة إلى الشقيقين زياد وصالح زيدات وهما أشقاء الشهيد فايز زيدات.

وذكر نادي الأسير أن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة قلقيلية وهم: هيثم نبيل حسنين (31 عاماً)، أنس الحج حسن (20 عاماً)، أنس ممدوح حمد (18 عاماً)، علاوة على مواطن آخر من بلدة يعبد في محافظة جنين وهو محمد عمارنة.

يُشار إلى مواطناً جرى اعتقاله من بلدة قطنه قضاء القدس وهو محمد هاشم فقيه.

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