حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وأمطار على المناطق الشمالية

وغدا الأربعاء:

تنبأت الدائرة، بأن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، مع توقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الخميس:

يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة المقبل:

يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين يومي الثلاثاء والأربعاء من تدني مدى الرؤية الأفقية.