اسعار العملات: الدولار: 3.85/ اليورو:4.03/ الدينار:5.44/ الجنيه:0.21 2 يومين مضت أقتصاد 312 زيارة إقـــرا أيـضـا ... ذويب: لا يجوز بإي حال تجميد حسابات المؤسسات دون قرار قضائي 9 ساعات مضت بدء الاستعدادات لاقامة معرض التطوير العقاري الأول في نابلس 9 ساعات مضت بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.85 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.03 شيقل. صرف الدينار الاردني مقابل: 5.44 شيقل. صرف الجنية المصري مقابل: 0.21 شيقل. 2017-01-03 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest