كريستيانو رونالدو وهوزو أفضل رياضي ورياضية باستفتاء أوروبي

لشبونة/PNN- فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، والسباحة المجرية كاتينكا هوزو بجائزتي الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية لأفضل رياضي ورياضية من أوروبا لعام 2016.

وأحرز رونالدو الجائزة، متفوقًا على لاعب التنس البريطاني آندي موراي، ونجم سباقات فورمولا1، الألماني نيكو روزبرج، بعد فوز النجم البرتغالي مع بلاده بـ”يورو 2016″ إضافة لفوزه مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

كما أعلن الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، اليوم الإثنين، عن فوز كاتينكا هوزو بجائزة أفضل رياضية أوروبية لعام 2016، بعد إحرازها 3 ميداليات ذهبية بمنافسات السباحة بدورة الألعاب الأولمبية “ريو 2016”.

وتفوقت كاتينكا، على لاعبة التنس الألمانية أنجيليكا كيربير، ونجمة سباقات الدراجات البريطانية لورا تروت.

وأجرى الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، هذا الاستفتاء السنوي للمرة الـ34 في تاريخه، لاختيار أفضل رياضي ورياضية، من أوروبا على مدار العام.

ويحتفل القسم الأوروبي، الذي يمثل الجزء الأكبر في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، هذا العام بمرور 40 عامًا على تأسيسه.

ومنذ 2003، يجرى الاستفتاء على جائزة “فرانك تايلور” الرئيس السابق للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية لأفضل رياضي أوروبي، وعلى جائزة “إفجن بيرجانت” المسئولة البارزة السابقة بالاتحاد الأوروبي للصحافة الرياضية لأفضل رياضية أوروبية.