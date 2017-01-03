محكمة استئناف رام الله تدين متهمين في قضية تزوير وأوراق بنكنوت وترويج عملة مزورة

رام الله/PNN- أصدرت محكمة استئناف رام الله، احكاما في قضايا تزوير واوراق بنكنوت والترويج لعملة مزورة ، وجاء الحكم بناء على استئناف النيابة العامة للأحكام السابقة الصادرة بحق المتهمين، حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها رئيس نيابة الاستئناف أ.رانية التميمي وحصلت على قرار بالإدانة​ وفسخ قرار الحكم مع توصية بتشديد العقوبة.

حيث أدانت محكمة الاستئناف المتهم (أ.ش) بتهمة التزوير واوراق بنكنوت، خلافا لأحكام المادة 240 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 5 سنوات.

وكذلك ادانت المحكمة المتهم (ع.م) بتهمة الشروع التام بترويج عملة مزورة خلافا لأحكام المادة 70 بدلالة المادة 240 من قانون العقوبات لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس لمدة سنتين ونصف.