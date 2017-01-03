فروانة: الاعتقالات عام 2016 شكلت زيادة تفوق 100% عن العام 2011

غزة/PNN- قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بشؤون الهيئة في قطاع غزة عبد الناصر فروانة، ان ما سُجل من حالات اعتقال خلال العام 2016 يشكل زيادة تفوق 100% عما سُجل من اعتقالات خلال العام 2011.

واضاف فروانة: أن ما رصدناه من اعتقالات خلال العام 2016 بلغ (6635) حالة اعتقال، وأن هذا الرقم كان متقارب مع ما سُجل من اعتقالات خلال العام الذي سبقه 2015، على الرغم من ان الثلاثة شهور الأخيرة من عام 2015- أي منذ أن بدأت “الهبة الجماهيرية” في الأول من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2015- شهدت حملة اعتقالات غير مسبوقة.

وتابع: فيما ما سُجل من حالات اعتقال خلال العام 2016 شكّل زيادة قدرها(9.5%) عن العام 2014، وزيادة ترتفع الى (71.3%) عن العام 2013، وبزيادة قدرها (72.4%) عن العام 2012، وزيادة تفوق الضعف بقليل وتصل الى (100.3%) عن العام 2011. مما يعني ان الخط البياني للاعتقالات يسير بشكل تصاعدي منذ ست سنوات والتي سُجل خلالها (30558) حالة اعتقال.

ودعا فروانة كافة الفصائل والقوى الفلسطينية والمؤسسات المعنية ووسائل الاعلام المختلفة الى تسليط الضوء على خطورة الاعتقالات وتداعياتها، وكذلك تأثيراتها السلبية على الفرد والأسرة، وابراز خطورتها على المجتمع الفلسطيني والأمن والسلام في المنطقة. وكذلك سبل مواجهتها والتخفيف من اضرارها واثارها وما يصاحبها.