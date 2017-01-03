بذور للتنمية والثقافة تنظم ورشة تدريبية حول أنماط القيادة

نابلس/PNN- نظمت جمعية بذور للتنمية والثقافة في مقرها في نابلس يوم أمس ورشة عمل بعنوان أنماط القيادة ، حيث استضافت المهندس والمدرب صدام عمر، الخبير بعلم القيادة، والذي تحدث حول مفهوم القيادة، والفرق بين المدير والقائد، وأشار أن القائد يجب أن يشكل قدوة حسنة، وان يقود الناس بالإقناع، والثقة، مستعرضا أنماط القيادة، واهميتها في مختلف المؤسسات، كون القائد حلقة وصل بين العاملين وبين خطط المؤسسة يعمل على توحيد جهود العاملين نحو تحقيق الأهداف، ويحفزهم، ويقوم بالسيطرة عل ى مشكلات العمل ورسم الخطط لحلها، بحكمة، واقتدار، كما أن القائد هو من يستطيع تنمية الأفراد وتدريبهم ورعايتهم وتحفيزهم من خلال مواكبة التغيرات المحيطة وتوظيفها بما يخدم المؤسسة .

واستعرض صدام عمر الصفات التي يجب أن تتوفر بالقائد، من معرفة، وثقة بالنفس، وتواضع، وقدرة على العمل الجماعي، وفكر مستنير، وقدرة على التغيير، وكذلك تحليه بمهارات فنية، وفكرية، مستعرضا مصادر شرعية القيادة، مشيرا بان أفضلها على الإطلاق، هي الشرعية الديمقراطية، التي تمثل إرادة غالبية المواطنين.

واستعرضت الورشة أنماط القيادة، والتي قسمها المدرب إلى القيادة المتسلطة، والمتقلبة، والحاضنة، والمضحية،والفعالة،والمتحكمة، والشعبية،والمترددة،وضعيفة الالتزام، والحرة،والموقفية،والتبادلية،والديمقراطية، شارحا بإسهاب مواصفات كل واحدة من تلك الأنماط.

وذكر مدير جمعية بذور للتنمية والثقافة رائد الدبعي، بأن هذه الدورة التي تندرج في إطار مشروعها ” العدالة الاجتماعية ” هي جزء من رؤية الجمعية، وأنشطتها خلال العام الجديد، الذي ستقوم خلاله جمعية بذور للتنمية والثقافة بتنظيم عدد من المبادرات المجتمعية الهادفة، والمبادرات التطوعية التي تهدف إلى تحفيز المواطن الشاب على التفكير الإبداعي الناقد، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية في الوطن.