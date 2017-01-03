الخندقجي يتفقد المرضى في مستشفى طوباس التركي الحكومي ويقدم لهم التهاني بالعام الجديد

طوباس/PNN- تفقد محافظ طوباس والاغوار الشمالية اللواء ربيح الخندقجي صباح امس مستشفى طوباس التركي الحكومي واطمئن على سير تقديم الخدمات الطبية للمرضى خلال جولته في اقسام المستشفى بمناسبة العام الجديد ورافقه في الجولة اللواء رائدة الفارس مسؤول ملف المساعدات الانسانية في الرئاسة وممثلي حركة فتح بالمحافظة وقادة الاجهزة الامنية ، حيث كان باستقبالهم مدير عام المستشفى د. محمد سمارة فيما قامت الشبيبة الطلابية بتوزيع الحلوى على الكوادر الطبية والادارية للمستشفى والمرضى بمناسبة انطلاقة الثورة وحركة فتح .

وأشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها ادارة المستشفى في سبيل تحسين مستوى الخدمات الطبية والتي وصلت خلال فترة قصيرة الى مستوى عالي من خلال التقرير السنوي عن الخدمات ونسبة الاشغال الامر الذي مكن ابناء المحافظة والقرى المجاورة من العلاج في محافظتهم وسهل عليهم من عناء السفر متمنيا لابناء المحافظة والشعب الفلسطيني موفور الصحة والعافية وان ينعم الجميع بالمحبة والسلام مع حلول العام الجديد وذكرى انطلاقة الثورة المعاصرة وحركة فتح .

فيما نقل المحافظ تحيات وتهاني الرئيس محمود عباس لابناء شعبه في طوباس بمناسبة انطلاقة الثورة والعام الجديد مؤكداً متابعة وحرص الرئيس على تقديم الافضل لابناء شعبه من اجل العيش الكريم وتمسكه بتحقيق حلم الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

وثمن د. سمارة الزيارات التفقدية ومتابعة المحافظ لمؤسسات المحافظة وعلى راسها المستشفى التركي الذي يعد انجازا وصرحا طبيا مميزا مؤكدا سعيه وادارة المستشفى من خلال توجيهات وزير الصحة للنهوض بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين لتكون رافدا اساسيا للقطاع الصحي بالمحافظة بشكل خاص والوطن بشكل عام .

وقدم محمود صوافطة ممثلا عن حركة فتح اقليم محافظة طوباس ، التهنئة والتبريك لادارة المستشفى وكوادرها بمناسبة الذكرى ال52 لانطلاقة الثورة وحركة فتح وحلول العام الجديد مؤكدا ان حركة فتح ستبقى الوفية لدماء الشهداء وتضحيات الاسرى وانات الجرحى حتى تصل الى الحلم الذي ضحى من اجله الشهداء باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .