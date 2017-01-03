استمرار التوتر داخل السجن محاكمات داخلية ل 13 اسير في نفحة

رام الله/PNN- أفادت هيئة الاسرى ان سلطات السجون اجرت محاكمات داخلية ل 13 اسيرا في سجن نفحة على ضوء الاعتداء الهمجي والممواجهات التي جرت يوم 2/1/2017 ، على يد قوات قمعية اقتحمت غرف واقسام السجن واعتدت على الاسرى بالغاز المسيل للدموع وبالضرب واجرت تفتيشات استفزازية لغرف وأقسام الاسرى، وفرضت عزلة تامة على السجن.

وقالت الهيئة ان 13 اسيرا تم عزلهم ونقلهم الى زنازين سجون ريمون وهداريم وهولي كيدار، واجريت لهم محاكمات داخلية وفرضت عليهم عقوبات صارمة متمثلة حرمانهم من الزيارات لمدة 6 شهور وغرامة مالية على كل واحد منهم بقيمة 1000 شيقل، وعقوبة 21 يوم زنازين انفرادية.

وكان الاعتداء على الاسرى قد اسفر عن اصابات في صفوفهم جراء استنشاق الغاز والاعتداء الجسدي.