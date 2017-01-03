المجلس الوزاري الاسرائيلي يناقش اليوم سبل الضغط على حماس لإعادة جثتي الجنديين

رام الله/PNN-قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الثلاثاء، ان المجلس الوزاري السياسي – الامني المصغر الاسرائيلي، سينعقد اليوم، لإجراء اول نقاش حول امكانية ممارسة الضغط على حماس من اجل اعادة جثتي الجنديين اورون شاؤول وهدار غولدين، المحتجزتين في ايدي حماس منذ العدوان على غزة 2014.

وسيجري النقاش في اعقاب العمل الذي قام به الوزير الاسرائيلي ان ارييه درعي وموشيه كحلون، رئيسا طاقم الأسرى والمفقودين، والذي التقى خلال الشهر الأخير مع ابناء عائلتي اورون وغولدين واطلعهما على التطورات الأخيرة.

وستشمل رافعات الضغط التي سيناقشها المجلس الوزاري، سلسلة من الخطوات من اجل مساعدة اسرائيل على مفاوضة حماس على اعادة الجثتين، وهذا كله من دون ان تضطر اسرائيل لدفع الثمن الذي دفعته في السابق لحماس مقابل اعادة جثث احتجزوها.

واذا تمت المصادقة على هذه الخطوات، فستكون هذه هي اول خطوة ملموسة تقوم بها اسرائيل من اجل اعادة الجثتين منذ العدوان على غزة 2014.

وسيطرح وزير الامن الداخلي غلعاد أردان استنتاجات الطاقم الذي ناقش في سلطة السجون الخطوات التي يمكن تفعيلها للضغط على أسرى حماس، من خلال اخذ القيود القانونية في الاعتبار. وتشمل هذه الخطوات: تقليص زيارات عائلات اسرى حماس في السجون الاسرائيلية، بل والغائها. كما يتوقع مناقشة امكانية تشديد شروط الاعتقال لهؤلاء الأسرى.

وفي هذا الاطار سيناقش الوزراء، ايضا، توصيات لجنة شمغار بشأن المفاوضات على الأسرى والمفقودين.

الى ذلك، نشرت حركة حماس، امس، شريطا تم اعداده، تم التلميح فيه الى ان اورون شاؤول لا يزال على قيد الحياة، وان القيادة في اسرائيل لا تفعل ما يكفي لإطلاق سراحه. وضمن ما يعرضه الشريط، رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو في قناع مهرج، يتهم بأنه لا يفعل ما يكفي لإطلاق سراحه من الأسر.

وقالت عائلة غولدين انها تتوقع ان يتم خلال النقاش اتخاذ قرارات عملية. “فواجبنا الاخلاقي كشعب وواجب الجيش اعادة الجنود من ساحة الحرب.. في الوقت الذي تقام فيه مصانع لتحلية المياه في غزة، دولة اسرائيل لا تطالب حتى بتلقي معلومات حول هدار واورون. في نهاية الاسبوع فقط سمعنا انه منذ العدوان على غزة 2014. ادخلت اسرائيل الى غزة 100 طن من غاز الطهي و300 طن من السولار للتدفئة. من يعتقد في حكومة اسرائيل ان هذا العمل انساني يجب ان يعرف بأن احضار الجثة لقبرها هي ايضا مسالة انسانية ودينية”.