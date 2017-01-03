تربية قلقيلية تختتم دورة تدريبية في علم المكتبات

قلقيلية/PNN- اختتمت مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية دورة تدريبية في علم المكتبات وسبل تفعيلها لأمناء المكتبات المدرسية غير المتخصصين من (55 ) مدرسة في المحافظة، وذلك بواقع أربعة لقاءات تدريبية مكثفة.

أكدت مديرة التربية والتعليم في محافظة قلقيلية نائلة فحماوي عودة على أهمية المكتبة المدرسية وتفعيلها كمصدر تعليمي معرفي يمكّن الطلبة من اكتساب مهارات علمية وحياتية متنوعة، واشارت الى ان المكتبة المدرسية ركن هام من اركان المدرسة، شاكرة المتدربين وطاقم الاشراف والتدريب في الدورة.

حنان عياد منسقة المكتبات في المديرية اشارت الى ان المتدربين في هذه الدورة مبادئ هامة ضمن الإطارين النظري والعملي للعمل في المكتبة المدرسية، مثل طرق إدارة المكتبة المدرسية وتفعيلها وتنظيم سجلات التسجيل والإعارة وكيفية اختيار كتب المكتبة ومواصفاتها واجراءات شرائها وادخالها وطرق الاتلاف، وأنواع الاختام المستعملة للتوثيق وتعريف لخطة ديوي العشري ومبادئ التصنيف حسب ما ورد فيها، كما تم تنفيذ تدريب عملي على تصنيف الكتب ورصدها. وشكرت عياد المدربين المشرفين على التدريب في الدورة عمر مصطفى ولبنى صوفان ومدير المدرسة المضيفة عقاب شواهنة على حسن الاستقبال والضيافة، وتم في ختام الدورة تم تسليم شهادات المشاركة للمتدربين ودروع الشكر والتقدير للمدربين .