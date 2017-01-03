قائد المنطقة الوسطى يجيز نقل المستوطنين الى اراضي فلسطينية خاصة قرب عمونة

وكانت المحكمة العليا قد مددت قبل عشرة ايام قرار إخلاء عمونة، لشهر ونصف، بناء على طلب الدولة، وحددت انه يجب إخلاء المستوطنة نهائيا حتى الثامن من شباط.

ويتطرق امر القائد العسكري الى عدة قسائم تعتبر “املاك غائبين خاضعة للفحص، وهي قسائم 38، 28، 29، 30 و54. وقدمت حركة “يوجد قانون” اعتراضا باسم الفلسطينيين اصحاب هذه القسائم، ادعت فيه انه يوجد ارتباط لهم بهذه القسائم ولا يمكن اعتبارها املاك غائبين. وهناك ثلاث قسائم متجاورة من بعضها وتخلق تواصلا اقليميا. وتبعد هذه القسائم كلها لمسافة تتراوح بين عدة امتار ومئات الامتار عن الموقع الحالي لمستوطنة عمونة.

ويسمح الامر العسكري باللجوء الى الحل القائم على اجراء تفكيك الشراكة، الذي يسمح لإسرائيل بتفكيك كل قسيمة الى عدة قسائم صغيرة، في حال ادعى احد الفلسطينيين بأنه يرتبط بجزء من القسيمة، فمثلا اذا كان هناك من يدعي انه يملك 10% من قسيمة معينة، يسمح الأمر بمنحه هذه النسبة من القسيمة، في حال اثباته لوجود صلة بها، ومن ثم تستخدم الدولة بقية القسيمة. ولا يوجد ادنى شك بأن هذه الاراضي تعود لملكية خاصة، لكن اسرائيل تدعي انها تابعة لفلسطينيين تركوا المنطقة ويعتبرون غائبين.

كما يحدد الأمر العسكري ان على الدولة تجديد سيطرتها على الأرض مرة كل عامين، وليس كل ثمانية اشهر، ما يعني ان الاجراء البيروقراطي الذي سيسمح ببقاء المستوطنين في المكان سيجري بوتيرة منخفضة جدا. وقالت جهات مطلعة على التفاصيل ان وجهة النظر القانونية التي يعتمد عليها حل نقل المستوطنة الى القسائم المجاورة، يسمح للدولة بتجديد السيطرة على اراضي الغائبين لمدة ثلاث سنوات، قبل تقديم طلب جديد. وكتب وجهة النظر هذه في حينه النائب العسكري الرئيسي اوري شوهام، الذي يشغل حاليا منصب قاضي في المحكمة العليا.