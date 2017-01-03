أسيران يتعرّضان للاعتداء عليهما خلال الاعتقال

رام الله/PNN- وثّق نادي الأسير الفلسطيني تعرّض الأسيرين محمد عبد الرحيم طقاطقة وزيد زيدان الرجبي لاعتداء جنود الاحتلال عليهما خلال عمليتي اعتقالهما.

وأشار نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، إلى أن جنود الاحتلال اعتدوا على الأسير طقاطقة، من بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم، بالضّرب المبرح بالأيدي والأحذية العسكرية وأعقاب البنادق على رأسه وكتفه وظهره، وبقذفه بالشتائم البذيئة، علماً أنه معتقل منذ 9 ديسمبر الماضي، ويقبع في معتقل “المسكوبية”.

فيما لفت نادي الأسير إلى أن الأسير الرجبي، من الخليل، تعرّض للضرب على وجهه، وذلك بعد اعتقاله من منزله في 31 ديسمبر الماضي، وتفتيشه وإعاثة الخراب فيه، وأكّدت محامية نادي الأسير بأن علامات الضرب والتورّم ما تزال واضحة على الأسير الرجبي.