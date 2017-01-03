برنامج الأجيال يحتفل بعيد الميلاد المجيد

رام الله/PNN- احتفل برنامج الأجيال التابع لمؤسسة ديار/ دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة في مدينة بيت لحم، بعيد الميلاد المجيد، حيث اجتمع أعضاء كل من برنامج أجيال الخاص برعاية كبار السن وأعضاء برنامج الأزواج الشابة واطفالهم الأحباء في محافظة بيت لحم.

وفي جو بهيج احتفل الجميع بهذه المناسبة الجليلة ترأس الاحتفال القس د. متري الراهب رئيس ديار/ دار الكلمة للفنون والثقافة والذي اقيم الاحتفال في قاعة مسرح ومؤتمرات الدار في دار الندوة الدولية، حيث بلغ عدد الحضور 120 شخص، استمع الحضور لرسالة الميلاد من فم القس د. متري الراهب حيث شارك الحضور بدراسة أجريت في بريطانيا على الف طفل أظهرت مدى جهل الجيل الجديد بمعنى العيد الحقيقي وبسيد العيد يسوع المسيح وكيف أُستبدل جوهر الميلاد بالشجرة المزينة وشخصية سانتا، وفي ختام رسالته وجّه القس متري دعوة للأهل والاجداد بضرورة التركيز على فحوى ورسالة الميلاد ومشاركة ذلك مع أطفالهم منذ نعومة أظافرهم.

وتخلل الحفل ترانيم ميلادية لجوقة برنامج اجيال وفقرة ترانيم اخرى من أداء الشاب سعيد زرزر ورافقته بالعزف على البيانو نجوى خوري الراهب ، كما وقام فريق الدراما في برنامج أجيال بأداء مسرحية كوميدية هادفة .

ومن الجدير بالذكر أن برنامج الأجيال هو البرنامج المسكوني الأول في فلسطين، يستهدف كبار السن ليستجيب لاحتياجاتهم المختلفة والتي تشمل النواحي الصحية، النفسية، الوظيفية والروحية. وخلافا لمعظم البرامج الأخرى والمتخصصة في مجال رعاية كبار السن، اذ يهتم برنامج الأجيال بتشجيع أعضائه ممن هم في السنين الذهبية من العمر لاستغلال طاقاتهم وخبراتهم الغنية وإظهارها بشكل إيجابي لتصبح ذخيرة حية ونموذج يحتذى به للأجيال القادمة، ويندرج برنامج الأجيال ضمن برامج ديار التي تعتبر ذراع دار الكلمة الجامعية للبرامج المجتمعية والتنموية والتي تحتفل هذا العام بمرور عشرة أعوام على تأسيسها .