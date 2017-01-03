إتلاف 13730 كيس شيبس في جنين

جنين/PNN- أتلفت الضابطة الجمركية، اليوم الثلاثاء ، 13730 كسي شيبس منتهي الصلاحية في جنين

وأفاد بيان لإدارة العلاقات والإعلام انه تم ضبط الكمية بناء على بلاغ من صاحب البضاعة بان لديه كمية من الشيبس منتهي الصلاحية وحرصا منه على المصلحة العامة قام بالإبلاغ عنها ، وبحضور مديرية الاقتصاد وصحة البيئة تم الإقرار بإتلاف الكمية لانتهاء صلاحيتها .

وتهيب الضابطة الجمركية بالإخوة المواطنين والتجار بتحمل المسؤولية والحرص على المصلحة المواطنين بالإبلاغ عن مثل هذه الحالات وعدم تداولها في الأسواق لما تشكل من خطورة على حياة المواطنين .