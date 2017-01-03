مؤسسة مريم تكرم المحافظ رمضان ومدير الشرطة

جنين/PNN- كرمت مؤسسة مريم محافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان ، لتعاونه في تقديم التسهيلات اللوجيستية لإنجاح فعاليات مهرجان مكافحة سرطان الثدي الذي أُقيم في مدينة جنين مؤخرا بالتعاون مع إدارة مستشفى الشفاء . كما كرمت المؤسسة مدير شرطة المحافظة العقيد حقوقي مهند صوان ، ومدير شرطة المرور المقدم مجدي درويش ، ومدير العلاقات العامة في الشرطة المقدم أوس عطياني .

وجرى التكريم في مكتب المحافظ بحضور : محمد حامد مدير مؤسسة مريم ، ولنا شقحة عضو الهيئة الإدارية في المؤسسة ، وميساء الأسير منسقة المهرجان مكافحة السرطان في جنين .

وشكر وفد مؤسسة مريم كافة من ساهم في تنظيم المهرجان الطبي التوعوي لمكافحة سرطان الثدي ، مشيرين إلى الإقبال اللافت للمرأة وحضورها في مثل هذه الفعاليات لنشر مفهوم الوعي المبكر للمرض كوسيلة وقائية .

من جانبه أشاد المحافظ رمضان بجهود مؤسسة مريم ومستشفى الشفاء بنشر ثقافة الوعي والوقاية من خلال حملات التوعية عبر الأنشطة الصحية التي نفذتها في محافظات الوطن ، مما خلق حالة من التكامل والنموذج الحي بزيادة الوعي الصحي من خلال التركيز على الكشف المبكر للمرض كوسيلة أساسية للوقاية منه .

وأعرب عن استعداده لاستمرار التعاون في هذا المجال حتى تعم السلامة مجتمعنا الفلسطيني .