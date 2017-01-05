خمسة أسرى من القدامى يدخلون أعواماً جديدة خلال كانون الثاني الجاري

رام الله/ PNN- أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، بأن خمسة أسرى من القدامى يدخلون أعواماً جديدة خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأشار نادي الأسير إلى أن أقدم الأسرى هم الأسيران كريم يوسف فضل يونس وماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس، واللذان ينهيان عامها الرابع والثلاثين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويدخلان عامهما الخامس والثلاثين.

لافتاً إلى أن الأسيرين يونس من قرية عارة في المثلث الشمالي في الأراضي المحتلة عام 1948، وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير كريم (58 عاماً)، بتاريخ 6 كانون الثاني من العام 1983، فيما اعتقلت الأسير ماهر يونس (59 عاماً)- وهو من أبناء عمومته- في 13 من التاريخ ذاته.

ودخل الأسير بشير عبد الله الخطيب (56 عاماً)، من مدينة الرملة، عامه الثلاثين في الأول من الشهر الجاري، وهو معتقل منذ العام 1988.

كما ودخل الأسيران محمود جميل حسن أبو سرور (47 عاماً)، وناصر حسن عبد الحميد أبو سرور (47 عاماً)، وهما من مخيم عايدة في محافظة بيت لحم، عامهما الخامس والعشرين في الأسر، علماً أنهما معتقلان منذ العام 1993.

يذكر أنه كان من المنتظر الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى، والتي تضمّ ثلاثين أسيراً –أُفرج عن أحدهم بعد انتهاء محكوميته- اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية “أوسلو”، وذلك ضمن مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية؛ إلّا أن سلطان الاحتلال نكثت بالاتفاقية ورفضت الإفراج عنهم في آذار 2014.