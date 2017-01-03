الشرطة تقبض على شخص بتهمة نشل محفظة بداخلها (14)الف شيكل في طوباس‎

طوباس/PNN- قبضت الشرطة، اليوم الثلاثاء، على شخص بتهمة نشل محفظة بداخلها (14 )الف شيكل من داخل مركبة لاحد المواطنين في طوباس

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة وصل PNN نسخة عنه: إن احد المواطنين من بلدة طمون تقدم بشكوى لدى شرطة محافظة طوباس حول تعرضه للسرقة من مجهول وسرقة مبلغ (14) الف شيكل اثناء تواجده داخل مركبتة علما ان المركبة كان فيها عدد من الاشخاص ، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث و تحري من فرع المباحث العامة ، و بعد البحث تم استدعاء شخص مشتبه من بلدة طمون ، وبعد البحث معه اعترف بجريمة السرقة حيث تم ضبظ المبلغ بحوزتة .

واكد البيان توقيف المشتبه و إحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة لاجراء المقتضى القانوني بحقه اصولا .