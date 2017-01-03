عساف والفتياني يسلم مساعدات لعرب الكرشان في منطقة الخان الاحمر

رام الله/PNN- سلم رئيس هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف و محافظ اريحا والاغوار ماجد الفتياني مستلزمات بناء بركسات سكنية و وحدات صحية وحزانات مياه لعرب الكرشان في منطقة الخان الاحمر بحضور جهاد ابو العسل امين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح

وقال الوزير عساف ان هيئة تعمل وتبذل كل الجهود في سبيل دعم وتعزيز صمود اهلنا وابناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في المناطق المستهدفة من قبل الاستيطان وجيش الاحتلال مشيرا ان هذه المساعدات التي تم تسليمه اليوم تندرج ضمن هذه الجهود.

واضاف عساف ان الهيئة وضمن برامج عملها المختلفة تهدف الى دعم وتعزيز صمو المواطني وفضح ممارسات الاحتلال والمعالجة القانونية وتوفير الاسناد القانون للمتضررين من اجراءات وممارسات الاحتلال.

وقال المحافظ الفتياني ان توجيهات الرئيس محمود عباس ابو مازن واضحة ببذل كل جهد ممكن والعمل على تعز صمود ودعم صمود ابناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في المناطق المستهدفة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي وقطعان المستوطنين وعلى العالم بعد القرار الاخير الصادر في مجلس الامن الدولي العمل بجدية لوقف وإزالة الاستيطان ووقف الانتهاكات التي تمارس بحق شعبنا في فلسطين