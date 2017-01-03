غرفة الخليل واتحاد الجنوب لكرة القدم يبحثان التعاون المشترك

الخليل/PNN- بحثت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل مع اتحاد الجنوب لكرة القدم سبل التعاون المشترك، وناقشت معه بعض الأفكار لإنشاء مشاريع استثمارية رياضية من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والأندية الرياضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس غرفة الخليل المهندس محمد غازي الحرباوي وفداً من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم – منطقة الجنوب، ضم رئيس الاتحاد شادي سدر ونائبه جاكلين جرزاوي، والمسؤول المالي ناصر العمايرة والناطق الإعلامي عمر الجعفري، وذلك بحضور أمين سر غرفة الخليل أحمد غازي القواسمي.

وتطرق سدر إلى بعض المشاريع الرياضية التي سيبدأ الاتحاد بالعمل عليها خلال الفترة القادمة، لتشكل رافداً مهماً للرياضة الفلسطينية، وعرج على بعض المواضيع التي تخص الأندية الفلسطينية أهمها آليات حل المشاكل المالية والإدارية التي تواجهها، ورؤية الاتحاد لتحويل هذه الأندية إلى شركات خاصة، مطالباً الغرفة التجارية بطرح الأفكار حول الشراكة بين القطاع الخاص والأندية الفلسطينية.

بدوره رحب الحرباوي بالوفد الضيف، وتحدث عن عدة مقترحات للنهوض بالرياضة الفلسطينية، والحفاظ على الأندية من الانحدار نحو العجز المالي، أهمها ضبط الرواتب الشهرية الباهظة التي تدفع للاعبين، وتأهيل الكوادر الإدارية للنوادي الفلسطينية، وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص نسبة من ميزانية النوادي لصالح هذه المشاريع الاستثمارية، كما عرج على زيارته الأخيرة لنادي شباب الخليل حيث تم الاتفاق مع النادي على تشكيل لجنة مصغرة لطرح وبلورة الأفكار الاستثمارية على القطاع الخاص الفلسطيني.

من جانبه، تحدث القواسمي عن ضرورة استحداث قوانين جديدة لضبط وتنظيم الأمور المالية في الأندية الفلسطينية حتى يتم السيطرة على العجز المالي الذي تعاني منه معظم نوادينا المحلية.

نائبة رئيس الاتحاد شكرت غرفة الخليل على تعاونها، واقترحت إقامة تدريبات للهيئات الإدارية للأندية بالتعاون مع غرفة الخليل، آملة أن يتم الاستثمار في مشاريع رياضية والاستفادة من أرباحها لدعم الأندية.

وتم الاتفاق أن يتم عقد لقاء آخر بحضور رئيس الاتحاد اللواء جبريل الرجوب لبحث هذه القضايا، خلال الأيام القليلة القادمة.