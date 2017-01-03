جامعة القدس والعمل الزراعي ينظمان ورشة عمل حول “الخطة الأكاديمية لدائرة العلوم التنموية”

القدس/PNN- نظمت جامعة القدس وبالشراكة مع اتحاد لجان العمل الزراعي، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان “الخطة الأكاديمية لدائرة العلوم التنموية: دراسة تقييمية وتطويرية” وذلك بحضور رئيس جامعة القدس الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك ومدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي المهندس فؤاد أبو سيف، ومجموعة من ذوي الاختصاص في جامعة القدس والعمل الزراعي وأكثر من خمسة عشر مؤسسة من القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي.

وافتتح الجلسة رئيس جامعة القدس الاستاذ الدكتور عماد أبو كشك مرحباً بالحضور، ومشيراً إلى خطة جامعة القدس في تطوير قطاع التعليم بما يتوافق مع انتاج المعرفة العالمي، وذلك من خلال صقل الطالب بمهارات متعددة يستطيع من خلالها خلق الوظيفة بنفسه بعد التخرج.

وأشار د. أبو كشك إلى ضرورة تفعيل التعاون المشترك مع اتحاد لجان العمل الزراعي كمؤسسة رائدة في المجال التنموي.

ومن جهته رحب مدير عام العمل الزراعي المهندس فؤاد أبو سيف بالعمل المشترك مع جامعة القدس مؤكداَ على ضرورة قيام الجامعة بدورها المجتمعي إلى جانب دورها الأكاديمي، مشيراً الى برنامج مشترك سيكون مستقبلاً مختص بالموارد يتم العمل عليه خلال منتصف هذا العام.

وعرض نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور حنا عبد النور الخطة الأكاديمية لدائرة العلوم التنموية وأهداف الدائرة التي أصبحت جزءاَ من كلية الأعمال والاقتصاد.

وبدأ الحضور بطرح مقترحاتهم وتوصياتهم حيال الخطط الأكاديمية المقترحة لدائرة العلوم التنموية والتي تم عرضها على المؤسسات، وتم نقاش هذه الخطط من خلال دراسة تقييمية وتطويرية شارك فيها الجانبين.

ومن جانبها أكدت جامعة القدس على أخذها لكافة محاور النقاش بعين الاعتبار، وأن هذه الورشة مجرد مقدمة لورش عمل أخرى للتوصل لخطة أكاديمية متكاملة قادرة على صقل الطالب بمهارات متميزة وملائمة لاحتياجات السوق و التوصل لبرنامج ملائم لجميع قطاعات المجتمع الفلسطيني.