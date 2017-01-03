ارتفاع بنسبة 0.59% على مؤشر بورصة فلسطين

‏2 ساعتين مضت أقتصاد 110 زيارة

رام الله/PNN- سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة 0.59%، اليوم الثلاثاء، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 530 ألف دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 535.75 نقطة، مرتفعا 3.12 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.16%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.89%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.27%، مع استقرار مؤشر قطاع التأمين، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.11%.

وشهدت جلسة اليوم تداولا على حوالي 242 ألف سهم، في 75 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 12 شركة، ارتفع منها سهم 6 شركات، وانخفض سهم شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، واستقر سهم 5 شركات.

وارتفع سهم شركات البنك الإسلامي الفلسطيني، والقدس للمستحضرات الطبية، وفلسطين للتنمية والاستثمار، وبنك القدس، وبنك فلسطين، والفلسطينية للكهرباء.

واستقر سهم الشركات التالية: البنك الإسلامي العربي، والعربية الفلسطينية للاستثمار “إيبك”، والعربية الفلسطينية لمراكز التسوق، والاتصالات الفلسطينية، وفلسطين للاستثمار العقاري.

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