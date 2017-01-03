ارتفاع بنسبة 0.59% على مؤشر بورصة فلسطين

وأغلق مؤشر القدس على 535.75 نقطة، مرتفعا 3.12 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.16%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.89%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.27%، مع استقرار مؤشر قطاع التأمين، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.11%.

وشهدت جلسة اليوم تداولا على حوالي 242 ألف سهم، في 75 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 12 شركة، ارتفع منها سهم 6 شركات، وانخفض سهم شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، واستقر سهم 5 شركات.

وارتفع سهم شركات البنك الإسلامي الفلسطيني، والقدس للمستحضرات الطبية، وفلسطين للتنمية والاستثمار، وبنك القدس، وبنك فلسطين، والفلسطينية للكهرباء.

واستقر سهم الشركات التالية: البنك الإسلامي العربي، والعربية الفلسطينية للاستثمار “إيبك”، والعربية الفلسطينية لمراكز التسوق، والاتصالات الفلسطينية، وفلسطين للاستثمار العقاري.