الحساينة وطبيلة يبحثان عدد من القضايا المشتركة بين الوزارتين

رام الله/PNN- بحث وزيرا الأشغال العامة و الاسكان مفيد الحساينة و المواصلات سميح طبيلة عدد من القضايا المشتركة التي تتعلق بأزمة طريق وادي الباذان ، و النسخة النهائية من المخطط الشامل للنقل و الطرق و المواصلات في فلسطين .

جاء ذلك خلال اجتماع ضمّ وكيل وزارة الأشغال فايق الديك و عدد من مدراء الدوائر ذات العلاقة بمعالجة طريق وادي الباذان ، لبحثأزمة طريق وادي الباذان و التقرير الصادر عن المكتب الاستشاري لمعالجة الانهيار الذي يعاني منه الطريق ، و انزلاق التربة المستمر الذي سبب فجوة في. بالاضافة الى بحث النسخة النهائية من المخطط الشامل للنقل و الطرق و المواصلات .

و فيما يتعلق بأزمة وادي الباذان قال الحساينة ان الوزارة عكفت منذ بداية مشكلة الطريق على معالجتها المؤقتة بشكل مستمر الى حين الانتهاء من الدراسات التي تم تخصيصها لدراسة طبيعة التربة في تلك المنطقة.

وأكد الحساينة على أنه تم الانتهاء من التقرير الخاص بمعالجة الانهيار الذي تضمن الحل الهندسي والمشاكل التي تعاني منها التربة ويجري دراسته من قبل مختصين في الوزارتين.

من جهته قال وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة أن الحكومة تبحث عن حل آمن لطريق وادي الباذان الذي يشكل أهميه حيويه لدى منطقة الشمال، مؤكدا على سعي القائمين على معاجلة هذه الأزمة التوفير على خزينة الحكومة عبر بحث حلول غير مكلفة.

وفي موضوع آخر تم مناقشة النسخة النهائية من المخطط الشمولي للطرق والنقل والمواصلات في فلسطين، والذي يعتبر حجر الأساس في مشروع وضع فلسطين على المستوى المطلوب من حيث شبكة المواصلات وخدمات النقل المتوفرة بجميع أشكاله “بري، بحري، جوي”.