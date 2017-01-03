محكمة بداية جنين تدين متهمين في قضايا جنائية

جنين/PNN- أدانت محكمة بداية جنين واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة عدة متهمين في قضايا شهادة زور، سرقة، سرقة بالاشتراك، حرق جنائي وايذاء بليغ.

حيث أدانت المحكمة المتهم (م.ز) بتهمة شهادة زور خلافا لأحكام المادة 214 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات على ان تحسم له مدة التوقيف على ذمة القضية.

كذلك ادانت محكمة البداية عدة متهمين في قضايا سرقة، وسرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 404 والمادة 76 من قانون العقوبات لسنة 1960 ، حيث حكمت على المتهمين (ع.ك) و (م.س) بالحبس مدة 3 سنوات لكل منهما على ان تحسم لهما مدة التوقيف على ذمة القضية، وايضا حكمت المحكمة على المتهمين (م.ج) و (ج.ج) بالحبس مدة سنة على ان تحسم له مدة التوقيف على ذمة القضية، واصدرت المحكمة ايضا حكما بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات على ان تحسم له مدة التوقيف على ذمة القضية على المتهم (ع.ع).

وادانت المحكمة ايضا المتهم (أ.ب) بتهمة الحرق الجنائي خلافا لأحكام​ المادة 368/1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات، وكذلك ادانته بتهمة الايذاء البليغ خلافا لأحكام المادة 333 والحكم عليه بالحبس مدة 6 شهور، وعملا بالمادة 72 من قانون العقوبات تقرر دمج العقوبتين وتطبيق الاشد وهي الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ مصطفى سليط.