وزير الاتصالات يجتمع بالموظفين لبحث رؤيا العمل للعام الجديد

رام الله/PNN- اجتمع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أ.د علام موسى، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة والمهندس سليمان الزهيري وكيل الوزارة بموظفي الوزارة لاطلاعهم على آخر المستجدات، ومناقشة أبرز التحديات القادمة وتصورات الموظفين للارتقاء وتطوير خدمات الوزارة لاسيما مع بدء العام الجديد.

وشكر د. موسى كافة الطواقم العاملة في الوزارة على انجازاتهم التي حققوها خلال العام الماضي والتي لامست العديد من التغييرات والتطورات على حياة المواطنين اضافة الى وصول فلسطين الى العديد من القرارات والاتفاقيات بالرغم من العراقيل والصعوبات التي واجهها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين.

وأضاف أن قطاع الاتصالات قطاع واعد وأن العالم يشهد ثورة في مجال التكنولوجيا ويجب علينا كفلسطينيين مواكبة العالم رغم امكانيات فلسطين المحدودة، مشيرا إلى أن فلسطين تملك خبرات وكفاءات تمكنها من مواكبة العالم.

واشار الى الدور الكبير الذي يقع على عاتق موظفي الوزارة في الاشراف على تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالقطاع بهدف دعمه وتطويره، والوصول الى راحة المواطنين بشكل خاص وفي الوقت ذاته الحفاظ على الاستثمارات وتعزيزها لتحقيق النمو في هذا القطاع.