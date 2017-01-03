وفد من المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يزور السفير التونسي برام الله

القدس/PNN- زار وفد من المؤتمر الوطني الشعبي للقدس برئاسة الأمين العام للمؤتمر اللواء بلال النتشة السفير التونسي لدي دولة فلسطين في مدينة رام الله الحبيب بن فرح، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المؤتمر الوطني الشعبي للقدس ودولة تونس في مختلف المجالات، كما رحب السفير التونسي الحبيب بن فرح بالوفد.

بدوره قال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة ” بأن المواقف الأخوية التي أبدتنها تونس الشقيقة وشعبها تجاه القضية الفلسطينية لم تتوقف في يوم من الأيام، كذلك دعمها المستمر على كافة الصعد وفي مختلف الأوقات، مضيفاً بأن الشعب الفلسطيني وتحديداً في مدينة القدس لن ينسى وقفة تونس وشعبها مع القضية الفلسطينية كذلك تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة “، وأردف قائلاً ” نحن اليوم نتطلع لتعزيز هذه الأخوة والشراكة لدعم صمود أهالي مدينة القدس الذين يعانون الويلات بفعل مخططات الإحتلال الساعية لتهجيرهم ” كما وضع أمين عام المؤتمر اللواء بلال النتشة السفير التونسي الحبيب بن فرح في صورة الأوضاع الحالية التي تمر بها مدينة القدس المحتلة.

من جانبة أكد السفير التونسي لدى دولة فلسطين الحبيب بن فرح ” على وقوف تونس وقيادتها وشعبها إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة في الحرية والإستقلال، وأردف قائلاً: الموقف التونسي سيبقى دائماً مع الحق الفلسطيني حتى تتجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، مشدداً على دعم بلاده لفلسطين في كل ما يتوفر لديها من إمكانيات وخبرات، مشيراً إلى إستعداد لتسخير كل علاقاتها الدبلوماسية والسياسية لصالح القضية الفلسطينية بما فيها مدينة القدس وسكانها.

فيما ضم الوفد الذي زار السفارة التونسية الوكيل التنفيذي للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس يونس العموري وكذلك مدير عام العلاقات الدولية هالة الشريف.