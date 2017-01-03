الاحتلال يخطر بوقف العمل في 6 آبار مياه في بلدة الخضر

بيت لحم /PNN-أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف العمل في 6 آبار لتجميع مياه الأمطار، في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وقال منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة الخضر أحمد صلاح إن قوات الاحتلال أخطرت مزارعين بوقف البناء في آبار مياه تقع في أراضي واديي الولجية والشامي جنوب البلدة، بحجة عدم الترخيص.

وأضاف ان ملكية الآبار تعود للمواطنين: أحمد حسن أبو صرة، وعماد أحمد دعدوع، وإبراهيم داود حسين موسى، وعماد أحمد صلاح، ومحمد خليل صلاح، وإبراهيم سليمان صبيح.

وأشار صلاح إلى أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت تصعيدا من قبل الاحتلال بحق المزارعين وممتلكاتهم، خاصة الغرف الزراعية وآبار المياه.

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