نادي الأسير يحصل على قرار بعدم إعادة الحكم السابق للمحررة الشحاتيت

رام الله/PNN – قال محامي نادي الأسير الفلسطيني أحمد صفية أنه تمكن من الحصول على قرار من المحكمة العسكرية للاحتلال في “عوفر”، بشأن قضية المحررة رندة الشحاتيت، ويقضي القرار بعدم إرجاع الحكم المتبقي لها والبالغ مدة عام ونصف، مقابل التزامها بعدم خرق بنود الصفقة كونها من محرري صفقة “شاليط”، ويسري هذا القرار ابتداءً من اليوم وحتى الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف المحامي أن المحكمة وفي قراراها اليوم أبطلت جميع شروط التي فرضتها على المحررة الشحاتيت، للإفراج عنها في حينه، وتتمثل بإرجاع مبلغ الكفالة التي تم دفعها والبالغة 5000 شيقل، وكذلك أبطلت شرط الحبس المنزلي.

من الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال اعتقلت الشحاتيت في الرابع من آب/ أغسطس 2016 على حاجز طيار أثناء ذهابها للاطمئنان على مولدتها في المستشفى في محافظة بيت لحم، وأُفرج عنها بكفالة مالية مع بقاء تداول قضيتها في المحكمة، علماً أن الشحاتيت اُعتقلت قبل ذلك أربع مرات.