عساف يتفقد تجمعي واد سنيسل وبير المسكوب‎

القدس /PNN- تفقد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صباح اليوم الثلاثاء تجمعي واد سنيسل وبير المسكوب في الخان الاحمر شرق مدينة القدس المحتلة.

حيث أقدم الاحتلال يوم أمس، على هدم 11مسكنا للبدو في هذه التجمعات بحجة عدم الترخيص.

وقال عساف، جئنا اليوم لنعزز صمود أهلنا في تجمعي واد سنيسل وبير المسكوب، بعد تعرضهم يوم أمس الى هجمة شرسة من قبل قوات الاحتلال، بهدم ما يقارب 11 مسكنا، يأوي ما يقارب 85 مواطن، أصبحوا بلا مأوى وفي العراء.

وأضاف عساف، سنباشر يإعادة بناء ما هدمه الاحتلال بالشركة والتعاون مع المؤسسات الاوربية ذات العلاقة، لإفشال مشروع التهجير القسري في منطقة E1 شرقي القدس الذي تنوي تنفيذه اسرائيل.

وأكد عرب الجهالين الذي يسكنوا هذه التجمعات، على أن البدو لن يرحلوا عن أراضي شرق القدس ولن يخضعوا لمخططات الاحتلال الاستيطانية، مشيراً الى ان البدو يقطنون في هذه التجمعات منذ النكبة عام 48 ويعمل الاحتلال على تهجيرهم مرة أخرى من خلال مشاريعه الإحلالية.