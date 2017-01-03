جامعة غزة تقدم الشوكولاتة والحلوى على طلبتها أثناء الامتحانات

غزة/PNN-قدمت دائرة شؤون الطلبة وبالتعاون مع دائرة العلاقات العامة والإعلام والشؤون الخارجية بجامعة غزة الشوكولاتة والحلوى على طلبة الجامعة أثناء تقديم الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول .

من ناحيته أشار الأستاذ احمد أبو حليمة منسق شؤون الطلبة إلى أن تقديم الشوكولاتة يأتي من باب تحسين المزاج لدى الطلبة والتخفيف من الضغط العصبي والنفسي الذي يسيطر عليهم .

بدوره عبر الدكتور عبد المطلب النخالة مدير عام العلاقات العامة والإعلام عن سعادته لمثل هذه المبادرة واصفا إياها بالمبادرة الجميلة مقدماً ثنائه وتقديره للجامعة , كما قدم النخالة شكره للشركة الراعية شركة