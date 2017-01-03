هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تسلم مساعدات لعرب الكرشان في منطقة الخان الاحمر‎

اريحا /PNN- سلمت هيئة الجدار والاستيطان اليوم الثلاثاء، مستلزمات بناء بركسات سكنية و وحدات صحية وخزانات مياه، لعرب الكرشان في منطقة الخان الاحمر بحضور رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، ومحافظ اريحا والاغوار ماجد الفتياني، وامين سر حركة فتح في اريحا جهاد ابو العسل، وكادر من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وعدد من المؤسسات الاوروبية الشريكة والداعمة.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليدعساف، ان هيئة تعمل وتبذل كل الجهود في سبيل دعم وتعزيز صمود اهلنا وابناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في المناطق المستهدفة من قبل الاستيطان وجيش الاحتلال مشيرا الى ان هذه المساعدات التي تم تسليمه اليوم تندرج ضمن هذه الجهود المبذولة.

واضاف عساف ان الهيئة وضمن برامج عملها المختلفة تهدف الى دعم وتعزيز صمود المواطني، من خلال فضح ممارسات الاحتلال والمعالجة القانونية وتوفير الاسناد القانون للمتضررين من اجراءات وممارسات الاحتلال، ورصد و توثيق إعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على التجمعات البدوية.

وتحدث محافظ اريحا والاغوار ماجد الفتياني، ان توجيهات الرئيس محمود عباس ابو مازن واضحة ببذل كل جهد ممكن والعمل على تعزيز ودعم صمود ابناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في المناطق المستهدفة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي وقطعان المستوطنين وعلى العالم بعد القرار الاخير الصادر في مجلس الامن الدولي العمل بجدية لوقف وإزالة الاستيطان ووقف الانتهاكات التي تمارس بحق شعبنا في فلسطين

وتأتي هذه المساعدات التي تقدمها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالتعاون والشراكة مع المؤسسات الاوروبية الداعمة، الى العمل وبذل أقصى جهد لتعزيز صمود البدو في التجمعات البدوية، في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال هجمة شرسه عليهم، من خلال هدم منازلهم وتهجيرهم ومصادرة أراضيهم.