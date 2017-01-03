عشراوي تبحث مع ممثل الهند الجديد آخر المستجدات

رام الله/PNN-استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، اليوم الثلاثاء، ممثل الهند الجديد لدى دولة فلسطين السفير أنيش راجان، وذلك بمقر منظمة التحرير في رام الله.

وأشادت عشراوي بداية اللقاء بالعلاقات الإستراتيجية الفلسطينية الهندية، مستذكرة موقف الهند الثابت سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا ومعنويا بغض النظر عن هوية الحزب الحاكم تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير المصير والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ووقوفها إلى جانب فلسطين في المحافل الدولية.

كما وضعت عشراوي الضيف في صورة آخر التطورات على الأرض وانتهاكات دولة الاحتلال المدروسة والمتعمدة واعتداءاتها المتواصلة على المواطن الفلسطيني وممتلكاته وأرضه وموارده، إضافة إلى بحث آخر المستجدات السياسية بما في ذلك اعتماد مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة القرار رقم “2334” الذي كرر مطالبة إسرائيل بأن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقالت:” إن هذه الخطوة التاريخية تعد بداية نوعية وهامة على طريق جهود القيادة الفلسطينية السياسية والقضائية ونضالاتها في المحافل والمحاكم الدولية؛ لتطبيق قيم العدالة وسيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان”.وطالبت عشراوي في هذا السياق المجتمع الدولي بضرورة إلزام إسرائيل بتطبيق القرارات الدولية ومساءلتها ومحاسبتها على خروقاتها المتعمدة للقانونين الدولي والدولي الإنساني.

وفي نهاية اللقاء شكرت عشراوي الهند على دعمها المتواصل للمشاريع التعليمية والتربوية والشبابية والطبية وغيرها من المشاريع التنموية وأكدت على أهمية تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الدولتين في جميع المجالات.