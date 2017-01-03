جمعية بيت دافئ تنفذ يوما توعويا في بيت سيرا

رام الله/PNN – بيت سيرا ، نفذت جمعية بيت دافئ يوما توعويا لاهالي قرية بيت سيرا استضافته جمعية فتيات بيت سيرا بمشاركة 50 طفل وطفلة وبمشاركة من اهالي القرية الذي تمحور حول “اساليب التنشئة الاجتماعية” والتي تركز على التواصل والاتصال بين افراد الاسرة الواحدة وتبين افضل الممارسات والتعامل الامثل للاولاد والبنات الذين يمرون بمرحلة المراهقة .

عرض طاقم الجمعية المواضيع العديد من المواضيع وبين اهمية التاثير الايجابي على سلوك النشئة وكسر الحواجز بين افراد الاسرة الواحدة لما يتركه من اثر ايجابي على الملامح العامة لشخصية الطفل وامتددت الفعاليات بمشاركة فاعلة من الاهالي على مدار اليوم.

واشار مدير الجمعية بسام بكر ان النشاط يأتي ضمن الخطة السنوية التي تسهدف الاطفال والاسر في التجمعات المهمشة وان هذا النشاط امتداد لسلسلة من الفعاليات التي تقوم بها الجمعية في مناطق ذات اولوية لدى طاقم الجمعية بما ينسجم مع استراتيجيتها لاحداث التغير الايجابي لدى الاسر الفلسطينية .

وشكر بكر بدوره جمعية بيت سيرا والمجلس القروي واهالي القرية على تفاعلهم الكبير مع طاقم الجمعية وحس المسؤولية العالية لديهم ، وتقديمهم كل التسهيلات لتنفيذ النشاط و اختتم اليوم بانشطة ترفيهية للاطفال ركزوا خلال على القيم المجتمعية واهميتها