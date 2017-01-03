تنفيذي طوباس يثمن جهود الرئيس في استصدار قرار مجلس الامن بادانة الاستيطان

طوباس/PNN – دعا المجلس التنفيذي لمحافظة طوباس والاغوار الشمالية المجتمع الدولي الى تنفيذ قرار مجلس الامن بوقف الاستيطان الذي يعد انتصارا للدبلوماسية الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس الذي يخوض معركة دبولوماسية على كافة المستويات من اجل تحقيق حلم الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وادانة دولة الاحتلال على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي ترأسه الواء ربيح الخندقجي محافظ طوباس والاغوار الشمالية وبحضور مدراء المؤسسات الحكومية اعضاء المجلس وكادر المحافظة .

ونقل المحافظ الخندقجي تهنئة ومباركة السيد الرئيس لابناء المحافظة بمناسبة المولد النبوي الشريف وانطلاقة الثورة وراس السنة الميلادية ، مضيفاً ان القيادة تسعى وعلى كافة الاصعدة من اجل تحقيق حلم الدولة المستقلة وانتزاع حقوق شعبنا وانهاء الاحتلال ، والذي يتطلب من المجتمع الدولي العمل الجاد لتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي والقرار الاخير بادانة الاستيطان الذي يحاول الاحتلال من خلال الاستيطان افشال الجهود الدولية للسلام وحل الدولتين .

وفي سياق اخر دعا المحافظ الخندقجي الى اوسع مشاركة في فعاليات احياء ذكرى الانطلاقة ال52 للثورة الفلسطينية والتي يؤكد شعبنا من خلالها على تمسكه بحقوقه وثوابته الوطنية وان لا دولة دون الاغوار والقدس عاصمة الدولة ، وان الاستيطان هو العقبة الاكبر في وجه تحقيق هذا الحلم .

وفي اطار التكامل في النهوض بقطاعات المحافظة ، استعرض المحافظ مع مدراء المؤسسات الحكومية ما تم تنفيذه من خطط للعام الماضي والعقبات التي واجهت تنفيذها واليات استكمالها ، كما طالب الخندقجي الدوائر الحكومية باعداد الخطط التنموية والخدماتية للعام الجديد من اجل العمل المشترك لتنفيذها وتذليل المعيقات وتضافر الجهود لتقديم افضل الخدمات لمواطني المحافظة .

واستعرض المحافظ مجموع انتهاكات الاحتلال في العام الماضي حيث اشار الى الى تدمير قوات الاحتلال لخطوط المياه وتخريب عدد من الاراضي الزراعية واعاقة الحركة التجارية للمنتجات الزراعية وترحيل مئات المواطنين بحجة اجراء تدريبات عسكرية وتدمير مئات المنشآت والمساكن في مناطق مختلفة في الاغوار .

وأضاف ” عملنا خلال العام الماضي مع جهات الاختصاص من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الدولية العاملة بالمنطقة من اجل توفير احتياجات المواطنين في المناطق التي تتعرض لانتهاكات وخلال المنخفضات الجوية ، وتم تنفيذ مشاريع من شانها التخفيف عن عب المواطن في تلك المناطق اضافة الى استعادة آلاف الدونمات التي وضع الاحتلال يده عليها ابان الاحتلال عام 1967 من خلال الجهود القانونية التي تُبذل في سبيل وقف اعتداءات الاحتلال واعادة الاراضي لاصحابها .