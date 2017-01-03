فصائل العمل الوطني بطولكرم تقيم مجلس عزاء برحيل المناضل المطران هيلاريون كابوتشي

طولكرم/PNN – أقدم محافظ طولكرم عصام أبو بكر واجب العزاء برحيل المناضل المطران هيلاريون كابوتشي ، حيث أم بيت العزاء على رأس وفد من المحافظة والذي نظمته فصائل العمل الوطني بالمحافظة بمقر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، وذلك بمشاركة قائد المنطقة العقيد زاهي سعادة ، وحضور مؤيد شعبان عضو المجلس الثوري لحركة فتح ، وأمين سر حركة فتح حمدان اسعيفان ، ومنسق فصائل العمل الوطني صائل خليل ، ومحمد علوش عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي وحكم طالب عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي ود. سهام ثابت عضو المجلس التشريعي وندى طوير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وداود خرعوبا ممثل كنسية طولكرم ، إلى جانب ممثلي الفصائل ومدراء المؤسسات الرسمية والأهلية وفعاليات المحافظة.

وقال المحافظ أبو بكر : ” عرفنا جميعاً المناضل والأسير والمبعد كابوتشي ، والذي عرف بمواقفه الوطنية ودفاعه عن شعبنا ، حيث بات من الرموز المهمة ، والذي يستحق منا هذه اللفتة من الوفاء والاحترام لذكراه وتضحياته ، حيث نوجه التحية لفصائل العمل الوطني على تنظيم بيت العزاء ، وخاصة أن محافظة طولكرم عودتنا على هذا الواجب لتكريم المناضلين والشهداء والأسرى”.

وأضاف: ” مهما تحدثنا عن المطران كابوتشي فلن نوفيه حقه ، نظراً لمسيرة نضاله من الاعتقال في سجون الاحتلال والإبعاد ، فيما أن غالبية الأسرى عرفوا المناضل كابوتشي عن قرب ، خلال الالتقاء به بالسجن ، وفي ذات الوقت تواصل حضوره وفاءً لفلسطين بعد ابعاده إلى روما”

يشار أن المطران كابوتشي ، رجل دين مسيحي ولد في مدينة حلب السورية عام 1922، وكان مطراناً لكنيسة الروم الكاثوليك في مدينة القدس منذ عام 1965 ، واعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 1974 وحكم عليه بالسجن 12 عاما ونُفي عن فلسطين عام 1978 وعاش حتى يوم وفاته في منفاه بمدينة روما.