محكمة الاحتلال تُرجئ البت في قضية الأسير نائل البرغوثي إلى يوم غد

رام الله /PNN- قال نادي الأسير الفلسطيني أن المحكمة العسكرية للاحتلال في “عوفر “أرجأت البت في قضية الأسير نائل البرغوثي (59 عاماً)، إلى يوم غد الأربعاء الموافق 4 يناير 2017.

وأوضحت زوجة الأسير البرغوثي لنادي الأسير، أن نيابة الاحتلال رفضت خلال الجلسة التي عقدت اليوم، طلب هيئة الدفاع المتمثل بالإفراج عنه.

ان الجدير ذكره أن الأسير البرغوثي هو أحد محرري صفقة وفاء الأحرار “شاليط”، وقد أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في حزيران عام 2014، وأُصدر بحقه حُكماً بالسجن الفعلي مدة (30 شهراً)، وقد أنهى

محكوميته في تاريخ 17 ديسمبر 2016، إلا أن سلطات الاحتلال أبقت على اعتقاله، لعدم رد لجنة الاعتراضات العسكرية على استئناف قدمته النيابة وفيه تطالب بإعادة الحكم السابق للأسير البرغوثي.

علماً أن الأسير البرغوثي وهو من بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة، قضى أطول مدة اعتقال في سجون الاحتلال والبالغة 36 عاماً، قضى منها 34 عاماً بشكل متواصل.