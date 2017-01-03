السقا : يدعو إلى دعم دور المرأة الفلسطينية في التنمية الاقتصادية

غزة/PNN – دعا خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية الدكتور لؤي السقا خلال اتصال هاتفي مع موقع ” دولة فلسطين” إلى دعم دور المرأة الفلسطينية في التنمية الاقتصادية

وقال السقا ان تعزيز دور المرأة في التنمية ومنحها المزيد من الفرص في المجال الاقتصادي وخاصة من يساعدوا أسرهن و ذوات الدخل المحدود

وقال السقا أن النساء يستطيعوا المساهم بإمكانياتهن في تنمية مجتمعاتهن و أن دعم هؤلاء النسوة من خلال برامح ومشاريع إنتاجية كفيل بحل مشاكل كثيرة تعانيها المرأة الفلسطينية

وبين السقا ان الأولويات الرئيسة لدعم النساء والتي تتمثل في تحسين وتطوير ودمجهم في سوق العمل ودعمهم في خلق وإدارة المؤسسات وتحسين التدريب المهني و تحسين فرص وصول النساء إلى الآليات والأدوات المالية و أيضا العمل علي تنميت الوعي بضرورة دعم المساواة بين الجنسين

وفي النهاية قال السقا ان مشاركة ودعم المرأة سوف يساعد علي تعزيز النمو والاستقرار للاقتصاد الوطني